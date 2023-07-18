В Туве сбежали из больницы четверо заражённых сибирской язвой

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Туве были зарегистрированы пять человек, заболевших сибирской язвой. Четверо из них решили, что лечение им не требуется, и самовольно покинули медицинское учреждение. На данный момент местонахождение беглецов не установлено, сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Фото: ВКонтакте

Отмечается, что заражённые пациенты всё еще представляют опасность для общества. Медики не исключают возможность передачи инфекции от человека к человеку, пока имеются кожные проявления, хотя такие случаи и редки.

В ведомстве пояснили, что состояние всех пяти заболевших считается удовлетворительным, однако выписаны они могли быть только после полного заживления кожных проявлений болезни.

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СИБИРСКАЯ ЯЗВА - ОРУЖИЕ НА ВЕКА