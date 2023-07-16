Онколог Воробьёв из РФ предупредил о неочевидных признаках рака крови

Врач-онколог Андрей Воробьёв назвал симптомы, которые могут быть признаками рака крови и требуют обращения к специалистам. Об этом он рассказал в беседе с порталом "Медикфорум".

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По словам доктора, одним из главных подозрительных симптомов этого опасного вида онкологии является необъяснимая потеря веса. На своё здоровье следует обратить внимание, если динамика веса не соответствует изменению режима питания и уровню физической активности, добавил врач.

Признаками рака крови могут быть кровотечения из носа или дёсен, длительное кровотечение из пореза, обильные менструации или наличие крови в моче или стуле. Кровоизлияние в мозг, которое вызывает неврологические симптомы, также возможно в редких случаях, заключил онколог.

Ранее хирург Иван Карасёв назвал первый признак того, что кровь становится густой.

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