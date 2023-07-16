Врач-онколог Андрей Воробьёв назвал симптомы, которые могут быть признаками рака крови и требуют обращения к специалистам. Об этом он рассказал в беседе с порталом "Медикфорум".
По словам доктора, одним из главных подозрительных симптомов этого опасного вида онкологии является необъяснимая потеря веса. На своё здоровье следует обратить внимание, если динамика веса не соответствует изменению режима питания и уровню физической активности, добавил врач.
Признаками рака крови могут быть кровотечения из носа или дёсен, длительное кровотечение из пореза, обильные менструации или наличие крови в моче или стуле. Кровоизлияние в мозг, которое вызывает неврологические симптомы, также возможно в редких случаях, заключил онколог.
Ранее хирург Иван Карасёв назвал первый признак того, что кровь становится густой.
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Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.