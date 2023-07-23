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Доктор Зубарева: Какая рыба может причинить серьезный вред печени

1:00
Здоровье

Мы часто слышим о полезности рыбы для здоровья. Это связано с содержанием омега-3 и омега-9 жирных кислот, а также фосфора. Однако не все виды рыбы оказывают положительное влияние на организм.

Доктор Зубарева: Какая рыба может причинить серьезный вред печени
Фото: REX/ Shutterstock

Доктор Наталья Зубарева пояснила, от какой рыбы стоит воздержаться. 

По словам специалиста, серьезный вред здоровью может причинить употребление скумбрии, а также тунца и марлина. Врач предупреждает, что это может привести к заболеваниям печени.

"Накопленный в организме ртуть при их употреблении может вызвать воспалительные процессы. Ртуть является мощным источником токсинов, которые наносят вред печени и вызывают постоянное чувство усталости", — отмечает Зубарева.

Доктор также добавляет, что количество вредных веществ в рыбе напрямую зависит от ее размера. Чем меньше рыба, тем меньше потенциального воздействия на здоровье.

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Самая Вредная Рыба в Мире | Самая Опасная для Здоровья Рыба
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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