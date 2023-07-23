Мы часто слышим о полезности рыбы для здоровья. Это связано с содержанием омега-3 и омега-9 жирных кислот, а также фосфора. Однако не все виды рыбы оказывают положительное влияние на организм.
Доктор Наталья Зубарева пояснила, от какой рыбы стоит воздержаться.
По словам специалиста, серьезный вред здоровью может причинить употребление скумбрии, а также тунца и марлина. Врач предупреждает, что это может привести к заболеваниям печени.
"Накопленный в организме ртуть при их употреблении может вызвать воспалительные процессы. Ртуть является мощным источником токсинов, которые наносят вред печени и вызывают постоянное чувство усталости", — отмечает Зубарева.
Доктор также добавляет, что количество вредных веществ в рыбе напрямую зависит от ее размера. Чем меньше рыба, тем меньше потенциального воздействия на здоровье.
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