Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Суть ударов по портам Украины в ликвидации скопления оружия "под зерновую сделку"
Турпром: Российские туристы попали в аварию в Хургаде
Berliner Zeitung: жители Берлина отказались переименовывать кафе "Москва" в "Киев”
Лежаки по цене однушки в Сочи возмутили российского туриста
Диетолог Уилкинсон перечислил фрукты для борьбы с высоким холестерином
Уже имеющие опыт в садоводстве делают выводы и совершенствуют умения
Киев знал о разрушении Преображенского Собора за несколько часов до ракетной атаки
«Известия»: из-за взрыва гранаты во время застолья в Подмосковье погиб человек, ранены дети
Турпром: В Европе наступил апокалипсис

Гастроэнтеролог Илья Протасов рассказал о пользе куриных желудочков для пищеварения

1:01
Здоровье

Гастроэнтеролог Илья Протасов рассказал о продукте, который стоит включать в рацион хотя бы один раз в две недели. По его словам, это куриные желудочки, которые оказываются гораздо полезнее, чем мясо.

Гастроэнтеролог Илья Протасов рассказал о пользе куриных желудочков для пищеварения
Фото: pixabay.com

Субпродукты являются идеальным источником белка и витаминов группы В, включая холин, ниацин и рибофлавин. Кроме того, они богаты минералами, такими как калий, железо, цинк, селен, магний и марганец.

"Витамины группы В имеют прямое влияние на уровень энергии, функции мозга и клеточный метаболизм. Порция желудочков способна удовлетворить 20 процентов суточной потребности в витамине В12. Это вещество необходимо для образования эритроцитов и поддержания нервной системы", — отмечает Протасов.

Кроме того, желудочки помогают пожилым людям с расстройствами желудочно-кишечного тракта и предотвращают развитие анемии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
В НАТО признали шанс российской армии на остановку наступления боевиков ВСУ

У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

Офицер НАТО Атламазоглу: в случае контратаки удар армии РФ по боевикам ВСУ остановит наступление
РИА Новости: США и Европу накрыла смертельно опасная жара
Смертельное природное явление накрыло США и Европу
Ищенко: если армия России надавит — боевики ВСУ побегут
"Расстраивалась до слёз": пустые залы на концерте группы "Сплин" показала Ксения Собчак
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу
Под Одессой российские ракеты бьют по мосту в Затоке
В РФ заявили об отсутствии целей для Черноморского флота России
В РФ заявили об отсутствии целей для Черноморского флота России
Последние материалы
Berliner Zeitung: жители Берлина отказались переименовывать кафе "Москва" в "Киев”
Лежаки по цене однушки в Сочи возмутили российского туриста
Диетолог Уилкинсон перечислил фрукты для борьбы с высоким холестерином
9 великолепных способов поливать растения, когда вас нет дома
Уже имеющие опыт в садоводстве делают выводы и совершенствуют умения
Почему опасно защищать моторный отсек автомобиля от грязи
Киев знал о разрушении Преображенского Собора за несколько часов до ракетной атаки
«Известия»: из-за взрыва гранаты во время застолья в Подмосковье погиб человек, ранены дети
Турпром: В Европе наступил апокалипсис
Рогов: СМИ Зеленского выдают удары ПВО Украины по гражданским объектам за российские
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников