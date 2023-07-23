Гастроэнтеролог Илья Протасов рассказал о пользе куриных желудочков для пищеварения

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Илья Протасов рассказал о продукте, который стоит включать в рацион хотя бы один раз в две недели. По его словам, это куриные желудочки, которые оказываются гораздо полезнее, чем мясо.

Фото: pixabay.com

Субпродукты являются идеальным источником белка и витаминов группы В, включая холин, ниацин и рибофлавин. Кроме того, они богаты минералами, такими как калий, железо, цинк, селен, магний и марганец.

"Витамины группы В имеют прямое влияние на уровень энергии, функции мозга и клеточный метаболизм. Порция желудочков способна удовлетворить 20 процентов суточной потребности в витамине В12. Это вещество необходимо для образования эритроцитов и поддержания нервной системы", — отмечает Протасов.

Кроме того, желудочки помогают пожилым людям с расстройствами желудочно-кишечного тракта и предотвращают развитие анемии.

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