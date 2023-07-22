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Lisa перечислил самые полезные летние ягоды

2:45
Здоровье

Каждая ягода является кладезем полезных веществ. Клубника поможет, если в сердце тревожное биение, малина — при проблемах с горлом, смородина — если зрение ухудшилось, а жимолость — если беспокоят вены на ногах. Об этом сообщает портал Lisa.

Lisa перечислил самые полезные летние ягоды
Фото: menslife.com
  • Клубника. Эта ягода изобилует витамином радости и бодрости — аскорбиновой кислотой (витамин С). Она также является одним из лидеров среди фруктов и ягод по содержанию кальция и фосфора, которые способствуют укреплению костей и зубов! Помимо этого, горсть клубники в день помогает снизить кровяное давление при гипертонии и уровень сахара в крови при диабете.
  • Малина — первое средство при простуде. Она также снижает вероятность развития сахарного диабета второго типа. Эта низкокалорийная ягода, употребленная на завтрак, помогает снизить уровень сахара в крови. Малина обладает мощным противовоспалительным действием.
  • Смородина по содержанию аскорбиновой кислоты уступает только шиповнику. Красная смородина обладает большим количеством витамина С по сравнению с черной смородиной, но она богата каротином, который способствует сохранению остроты зрения, органическими кислотами, повышающими аппетит, а также растительными веществами, имеющими слабительное действие.
  • Жимолость содержит не меньше витамина С, чем киви, и больше рутина (витамина Р), чем шиповник. Она также богата бетаином, особенно ценным соединением, которое защищает сосуды от атеросклероза. Жимолость полезна для сердца, так как облегчает его работу и снижает повышенное кровяное давление благодаря мочегонному эффекту.
  • Вишня является своеобразным энергетическим стимулятором для клеток миокарда. В ней содержатся кумарины — особые соединения, которые снижают риск инфаркта и инсульта, что делает эту ягоду очень полезной. Однако они могут усилить перистальтику и газообразование в кишечнике, поэтому не рекомендуются людям, склонным к диарее и метеоризму.
  • В черешне, особенно в темно-вишневой, содержится больше антоцианов, которые укрепляют сосуды, защищают от рака и оказывают омолаживающий эффект. Чем темнее цвет черешни, тем она полезнее!
  • Ежевика особенно полезна для женщин, переживающих гормональные изменения в организме. Чай с листьями и ягодами ежевики уменьшает нервное напряжение, приливы, ночное потоотделение и другие симптомы климактерия.

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САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ЯГОДЫ
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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