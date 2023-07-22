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Daily Express перечислила 7 напитков, снижающих риск инсульта

1:22
Здоровье

Каждый год в России от инсульта умирает около 200 тысяч человек, а еще 50 тысяч становятся инвалидами. Поэтому важно следить за своим артериальным давлением, особенно в пожилом возрасте. Ученые призывают употреблять больше калия, чтобы предотвратить повышение давления. Для этого рекомендуется добавить в рацион следующие 7 напитков, как сообщает портал Daily Express.

Daily Express перечислила 7 напитков, снижающих риск инсульта
Фото: pixabay.com

Самое высокое содержание калия имеют следующие напитки:

  • Сок чернослива (707 мг калия в чашке)
  • Морковный сок (689 мг калия)
  • Томатный сок (556 мг калия)
  • Апельсиновый сок (496 мг калия)
  • Грейпфрутовый сок (400 мг калия)
  • Молоко (342 мг калия)
  • Абрикосовый сок (286 мг калия)

Кроме того, специалисты рекомендуют пожилым людям употреблять бананы, так как в одном банане среднего размера содержится около 422 мг калия.

Исследование, опубликованное в журнале Stroke в 2011 году, показало, что увеличение потребления калия на 1000 мг в день может снизить риск возникновения инсульта на 11%.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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