Каждый год в России от инсульта умирает около 200 тысяч человек, а еще 50 тысяч становятся инвалидами. Поэтому важно следить за своим артериальным давлением, особенно в пожилом возрасте. Ученые призывают употреблять больше калия, чтобы предотвратить повышение давления. Для этого рекомендуется добавить в рацион следующие 7 напитков, как сообщает портал Daily Express.
Самое высокое содержание калия имеют следующие напитки:
Кроме того, специалисты рекомендуют пожилым людям употреблять бананы, так как в одном банане среднего размера содержится около 422 мг калия.
Исследование, опубликованное в журнале Stroke в 2011 году, показало, что увеличение потребления калия на 1000 мг в день может снизить риск возникновения инсульта на 11%.
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