Daily Express перечислила 7 напитков, снижающих риск инсульта

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый год в России от инсульта умирает около 200 тысяч человек, а еще 50 тысяч становятся инвалидами. Поэтому важно следить за своим артериальным давлением, особенно в пожилом возрасте. Ученые призывают употреблять больше калия, чтобы предотвратить повышение давления. Для этого рекомендуется добавить в рацион следующие 7 напитков, как сообщает портал Daily Express.

Фото: pixabay.com

Самое высокое содержание калия имеют следующие напитки:

Сок чернослива (707 мг калия в чашке)

Морковный сок (689 мг калия)

Томатный сок (556 мг калия)

Апельсиновый сок (496 мг калия)

Грейпфрутовый сок (400 мг калия)

Молоко (342 мг калия)

Абрикосовый сок (286 мг калия)

Кроме того, специалисты рекомендуют пожилым людям употреблять бананы, так как в одном банане среднего размера содержится около 422 мг калия.

Исследование, опубликованное в журнале Stroke в 2011 году, показало, что увеличение потребления калия на 1000 мг в день может снизить риск возникновения инсульта на 11%.

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