Диетолог Пегова назвала самый правильный обед

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Евгения Пегова порекомендовала россиянам следовать правильному обеденному рациону. Обед является важным приемом пищи, от которого не следует отказываться, поскольку иначе можно столкнуться с вечерним перееданием.

Фото: lady.mail.ru

По мнению специалиста, обед должен включать в себя разнообразные продукты, обеспечивая сбалансированное содержание белков, жиров и углеводов. Поэтому рекомендуется избегать употребления одного только салата в качестве обеда.

Однако следует отметить, что потребление жирных блюд с большим количеством соли может привести к повышению уровня холестерина.

Если обеденный перерыв приходится на время работы, то рекомендуется приготовить пищу заранее и взять с собой в специальных контейнерах. Кроме того, не рекомендуется запивать обед сладким чаем или газировкой, а лучше взять с собой воду с лимоном.

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