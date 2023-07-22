Диетолог Евгения Пегова порекомендовала россиянам следовать правильному обеденному рациону. Обед является важным приемом пищи, от которого не следует отказываться, поскольку иначе можно столкнуться с вечерним перееданием.
По мнению специалиста, обед должен включать в себя разнообразные продукты, обеспечивая сбалансированное содержание белков, жиров и углеводов. Поэтому рекомендуется избегать употребления одного только салата в качестве обеда.
Однако следует отметить, что потребление жирных блюд с большим количеством соли может привести к повышению уровня холестерина.
Если обеденный перерыв приходится на время работы, то рекомендуется приготовить пищу заранее и взять с собой в специальных контейнерах. Кроме того, не рекомендуется запивать обед сладким чаем или газировкой, а лучше взять с собой воду с лимоном.
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