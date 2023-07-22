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Диетолог Пегова назвала самый правильный обед

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Здоровье

Диетолог Евгения Пегова порекомендовала россиянам следовать правильному обеденному рациону. Обед является важным приемом пищи, от которого не следует отказываться, поскольку иначе можно столкнуться с вечерним перееданием.

Диетолог Пегова назвала самый правильный обед
Фото: lady.mail.ru

По мнению специалиста, обед должен включать в себя разнообразные продукты, обеспечивая сбалансированное содержание белков, жиров и углеводов. Поэтому рекомендуется избегать употребления одного только салата в качестве обеда.

Однако следует отметить, что потребление жирных блюд с большим количеством соли может привести к повышению уровня холестерина.

Если обеденный перерыв приходится на время работы, то рекомендуется приготовить пищу заранее и взять с собой в специальных контейнерах. Кроме того, не рекомендуется запивать обед сладким чаем или газировкой, а лучше взять с собой воду с лимоном.

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Что есть на завтрак, обед и ужин? | Ошибки питания россиян | Рекомендации врача-диетолога
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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