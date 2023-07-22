Врач-диетолог Марина Сорокина назвала самый полезный витаминный напиток на основе воды, лимона и меда.
Сорокина подчеркнула, что лимон и мед содержат множество полезных веществ, которые укрепляют иммунитет и способствуют более быстрому выздоровлению от заболеваний.
Почему стоит употреблять этот напиток каждый день: он
Для приготовления целебного напитка необходимо выжать сок половины лимона в стакан воды и добавить одну чайную ложку меда. Напиток следует употреблять трижды в день за полчаса до еды или через час после обеда или ужина.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Подростки думали, что смогут завладеть квартирой, которая принадлежала потерпевшей.