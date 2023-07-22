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Врач-диетолог Сорокина назвала самый полезный витаминный напиток

Здоровье

Врач-диетолог Марина Сорокина назвала самый полезный витаминный напиток на основе воды, лимона и меда.

Врач-диетолог Сорокина назвала самый полезный витаминный напиток
Фото: fitness-orange.ru

Сорокина подчеркнула, что лимон и мед содержат множество полезных веществ, которые укрепляют иммунитет и способствуют более быстрому выздоровлению от заболеваний.

Почему стоит употреблять этот напиток каждый день: он

  • ускоряет обмен веществ,
  • поддерживает работу сердца и мозга,
  • помогает организму избавляться от вредных веществ и токсинов,
  • нормализует артериальное давление
  • и способствует восстановлению клеток печени,
  • и многое другое.

Для приготовления целебного напитка необходимо выжать сок половины лимона в стакан воды и добавить одну чайную ложку меда. Напиток следует употреблять трижды в день за полчаса до еды или через час после обеда или ужина.

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ВНИМАНИЕ! НАЗВАН Самый ПОЛЕЗНЫЙ для Здоровья Витаминный Напиток.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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