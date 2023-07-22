Врач-диетолог Сорокина назвала самый полезный витаминный напиток

Врач-диетолог Марина Сорокина назвала самый полезный витаминный напиток на основе воды, лимона и меда.

Фото: fitness-orange.ru

Сорокина подчеркнула, что лимон и мед содержат множество полезных веществ, которые укрепляют иммунитет и способствуют более быстрому выздоровлению от заболеваний.

Почему стоит употреблять этот напиток каждый день: он

ускоряет обмен веществ,

поддерживает работу сердца и мозга,

помогает организму избавляться от вредных веществ и токсинов,

нормализует артериальное давление

и способствует восстановлению клеток печени,

и многое другое.

Для приготовления целебного напитка необходимо выжать сок половины лимона в стакан воды и добавить одну чайную ложку меда. Напиток следует употреблять трижды в день за полчаса до еды или через час после обеда или ужина.

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