Эндокринолог и кардиолог Жито назвал травяные чаи, которые способствуют похудению

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито назвал травяные чаи, которые способствуют похудению и общему оздоровлению многих систем организма. По его словам, некоторые виды чая содержат ингредиенты, которые ускоряют обмен веществ. Он перечислил их на своем канале в Telegram.

Фото: static.toiimg. com/photo/69385334.cms

Зеленый чай. Он содержит биофлавоноиды, которые оказывают противовоспалительное действие на организм.

Он содержит биофлавоноиды, которые оказывают противовоспалительное действие на организм. Шиповник. Рекомендуется заваривать и пить за час до еды, чтобы избавиться от лишних килограммов без голодания.

Рекомендуется заваривать и пить за час до еды, чтобы избавиться от лишних килограммов без голодания. Крапива. Отвар из этого растения прекрасно ускоряет обмен веществ. Зимой можно заваривать сушеную крапиву, а летом — свежие листья.

Отвар из этого растения прекрасно ускоряет обмен веществ. Зимой можно заваривать сушеную крапиву, а летом — свежие листья. Перечная мята. Она обладает свойством сдерживать аппетит, улучшает пищеварение и снижает стресс. Мята также способствует ускорению процесса сжигания жира.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Эти 2 Чая СЖИГАЮТ ЖИР на Животе Даже Во Сне (-4кг за 3 Дня)