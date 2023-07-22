Врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито назвал травяные чаи, которые способствуют похудению и общему оздоровлению многих систем организма. По его словам, некоторые виды чая содержат ингредиенты, которые ускоряют обмен веществ. Он перечислил их на своем канале в Telegram.
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Зеленый чай. Он содержит биофлавоноиды, которые оказывают противовоспалительное действие на организм.
Шиповник. Рекомендуется заваривать и пить за час до еды, чтобы избавиться от лишних килограммов без голодания.
Крапива. Отвар из этого растения прекрасно ускоряет обмен веществ. Зимой можно заваривать сушеную крапиву, а летом — свежие листья.
Перечная мята. Она обладает свойством сдерживать аппетит, улучшает пищеварение и снижает стресс. Мята также способствует ускорению процесса сжигания жира.
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