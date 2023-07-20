Врач-хирург Павел Карлов заявил, что употребление некоторых продуктов оказывает положительное влияние на состояние почек.
По его словам, огурцы, листовой салат, кабачки, тыква и помидоры способны сократить отечность и воспалительные процессы в организме. Кроме того, эти продукты улучшают кровообращение, сообщают "Кубанские новости".
"Если у вас возникают проблемы с почками, любой специалист рекомендует ограничить потребление натрия, холестерина и жиров, а также начать контролировать уровень потребления белка", — добавил Карлов.
Ранее нефролог Екатерина Корсева рассказала о том, какие изменения в организме могут свидетельствовать о заболеваниях почек.
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