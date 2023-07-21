Врач-диетолог Оксана Дмитриева рассказала про опасность молочных каш

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Оксана Дмитриева рассказала, что регулярное употребление сваренной на молоке каши из овсяных хлопьев может нанести вред организму.

Молочные каши со временем могут привести к развитию хронической инсулинорезистентности.

Специалист объяснила, что утром организм активно стимулирует выработку контринсулярных гормонов, которые повышают уровень глюкозы. Для снижения глюкозы до нормальных значений организм вырабатывает инсулин. Однако молочные каши и молоко могут помешать этому естественному процессу.

Тем не менее, диетолог подчеркнула, что полностью отказываться от каш не обязательно. Их можно готовить на воде и добавлять ягоды и сухофрукты. Такой завтрак будет особенно полезен для людей, страдающих ожирением, патологиями ЖКТ и печени.

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Самые неполезные каши! / Вредный завтрак, от которого лучше отказаться