Эндокринолог Прокопенко рассказал в чем опасность позднего ужина

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Елена Прокопенко объяснила, почему ужинать поздно вечером вредно и какие могут быть последствия этой привычки.

Фото: архив

Многие люди сгрешают ужином на ночь, поскольку они не находят время на полноценные приемы пищи в течение дня. Однако такая практика приводит к изменениям в организме, включая уровни воспаления и белков в плазме, а также изменения в микрофлоре кишечника, влагалища и кожи.

По словам врача, питание ночью влияет на толерантность к глюкозе. Даже один раз поесть перед сном и пропустить завтрак может привести к повышению уровня сахара в крови после приема пищи.

Также поздний ужин оказывает влияние на выработку гормонов стресса, таких как кортизол, гормон роста и мелатонин. Эндокринолог отметила, что привычка есть после 20:00 значительно повышает риск развития ожирения.

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Вечерний прием пищи – ВРЕДЕН? / Что нельзя есть на ужин?