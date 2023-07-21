Диетолог Микитюк рассказала об ограничениях в употреблении редиса

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Настанет сезон созревания редиса, и многие люди полюбят добавлять этот овощ в салаты или употреблять его как приправу к другим блюдам. Однако диетолог Людмила Микитюк предупреждает, что редис следует употреблять в ограниченном количестве — не более 5-6 штук в день. Кроме того, некоторым людям следует полностью избегать его употребления.

Фото: pixabay.com

По словам врача, редис можно есть не более одного раза в неделю для тех, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом. Осторожность также необходима при употреблении этого овоща для людей с камнями в желчном пузыре.

Однако россиянам, у которых есть проблемы со щитовидной железой, следует полностью исключить редис из своего рациона. Содержание цианогенных гликозидов в редисе может привести к развитию зоба.

Однако редис обладает множеством полезных свойств. В частности, редис способствует улучшению обмена веществ и является источником витаминов группы В и минеральных веществ.

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