Пытаясь снять нервное напряжение, многие обращаются к еде, используя её в качестве средства для избавления от стресса. Довольно распространённой ошибкой является попытка похудеть путём придерживания жёстких диет, которые часто приводят к срывам, перееданию и возвращению потерянных килограммов. Эксперты Клиники здорового метаболизма CGM Clinic провели исследование пищевых привычек жителей Москвы и выявили наиболее частые нарушения в метаболизме и пищевом поведении.
Гены
67 процентов участников исследования отметили, что они испытывают задержку в появлении чувства насыщения после приёма пищи. Не всегда в этом случае виноват сам человек. Наиболее распространённой причиной нарушения чувства насыщения является мутация гена FTO, который регулирует обмен энергией, передаёт "Российская газета" ("РГ").
Нехватка элементов
В ходе проведения исследования было выявлено, что 65% участников страдают дефицитами железа, витамина D и белка. У таких людей часто наблюдается снижение уровня глюкозы в крови во время сна. При пробуждении они уже ощущают усталость и не имеют достаточно энергии для активной деятельности в течение дня. Также на неблагополучие указывают такие признаки, как постоянное стремление подкрепиться простыми углеводами (желание есть сладости и выпечку) и попытка бодриться большими порциями кофе.
Эксперты рекомендуют следующие правила, которые помогут контролировать аппетит:
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