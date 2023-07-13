"РГ": врачи из РФ перечислили россиянам самые частые ошибки пищевого поведения

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пытаясь снять нервное напряжение, многие обращаются к еде, используя её в качестве средства для избавления от стресса. Довольно распространённой ошибкой является попытка похудеть путём придерживания жёстких диет, которые часто приводят к срывам, перееданию и возвращению потерянных килограммов. Эксперты Клиники здорового метаболизма CGM Clinic провели исследование пищевых привычек жителей Москвы и выявили наиболее частые нарушения в метаболизме и пищевом поведении.

Фото: pixabay.com

Гены

67 процентов участников исследования отметили, что они испытывают задержку в появлении чувства насыщения после приёма пищи. Не всегда в этом случае виноват сам человек. Наиболее распространённой причиной нарушения чувства насыщения является мутация гена FTO, который регулирует обмен энергией, передаёт "Российская газета" ("РГ").

Нехватка элементов

В ходе проведения исследования было выявлено, что 65% участников страдают дефицитами железа, витамина D и белка. У таких людей часто наблюдается снижение уровня глюкозы в крови во время сна. При пробуждении они уже ощущают усталость и не имеют достаточно энергии для активной деятельности в течение дня. Также на неблагополучие указывают такие признаки, как постоянное стремление подкрепиться простыми углеводами (желание есть сладости и выпечку) и попытка бодриться большими порциями кофе.

Эксперты рекомендуют следующие правила, которые помогут контролировать аппетит:

Найти другие источники приятных ощущений и комфорта, отличные от еды. Например, занятие спортом, хобби, общение с близкими, посещение интересных мероприятий. Важно снизить значимость еды как источника удовольствия. Очистить холодильник от продуктов, которые не входят в ваш рацион. Всегда иметь под рукой здоровые перекусы. Не употреблять продукты с высоким гликемическим индексом во время основного приёма пищи. Лучше оставить их в качестве десерта. Включить в свой рацион сырые овощи или пищу, богатую клетчаткой. После еды вставать из-за со стола и гулять в течение 30-40 минут.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.