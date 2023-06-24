Врач-диетолог Оксана Дмитриева рассказала секреты похудения без ограничений

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Оксана Дмитриева поделилась с изданием "Кубанские новости" методами быстрого похудения без жёстких ограничений в питании. По словам специалиста, для достижения этой цели необходимо избавиться от двух распространённых привычек, которые мешают достичь стройности.

Первая — это употребление холодной пищи. Она указывает, что чувство сытости при этом приходит значительно позже. В результате возрастает вероятность переедания и потребления большего количества еды, чем организму необходимо. Дмитриева объясняет, что неподогретая пища хуже усваивается организмом, что приводит к появлению чувства голода в более короткие сроки.

Вторая привычка, от которой рекомендуется избавиться для быстрого похудения, — это потребление еды из неподходящей посуды. Диетолог отмечает, что использование слишком больших тарелок и посуды с тёмными цветами вызывает ложное ощущение недостатка пищи. Мозг воспринимает это как ограничение в еде и посылает сигналы о необходимости поедания большего количества. Сорокина рекомендует выбирать посуду с меньшими размерами и более светлыми цветами, чтобы создать ощущение насыщения.

Следуя этим советам, можно добиться быстрого похудения без жёстких ограничений в питании. Однако важно помнить, что каждый человек уникален, и рекомендации специалиста могут быть индивидуальными в зависимости от особенностей организма и здоровья.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как похудеть и не набрать обратно вес?