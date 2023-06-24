Диетолог Елена Соломатина перечислила популярные летом продукты, из-за которых набирают вес

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина рассказала о причинах, по которым летом люди часто набирают лишний вес, и о том, как с этим бороться. Мнением специалиста поделилась "Вечерняя Москва".

По словам диетолога, популярные продукты летнего сезона часто содержат большое количество сахара, что способствует набору лишних килограммов.

"Существует мнение, что можно употреблять в больших количествах сладкие ягоды или фрукты, такие как клубника, черешня, абрикосы и т. д. Однако, в таких ягодах, как черешня, содержится достаточное количество сахара — примерно четыре чайные ложки на стаканчик", — отметила диетолог.

То же самое относится и к промышленным продуктам, которые популярны в жару, например, мороженому или квасу. Они содержат большое количество сахара. Диетолог также упомянула о свежевыжатых соках, которые пользуются особой популярностью летом.

Для того чтобы бороться с набором лишнего веса летом, Соломатина рекомендует обратить внимание на количество потребляемого сахара и ограничить его употребление. Она советует выбирать не сильно сладкие фрукты и ягоды.

Кроме того, диетолог призывает поддерживать активный образ жизни летом и уделять внимание физической активности, чтобы сжигать лишние калории и поддерживать здоровье.

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