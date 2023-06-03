Onet.pl: диетолог Кубала проинформировал, как похудеть с помощью воды

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Японская традиционная медицина рекомендует пить воду сразу после пробуждения. Утренние часы являются "золотым" временем. Питьё воды в этот промежуток не только способствует снижению веса, но также может помочь в лечении различных проблем со здоровьем, пишет Onet.pl.

Фото: pixabay.com

Сразу после пробуждение следует выпить четыре-шесть стаканов жидкости натощак. Лучше использовать воду комнатной температуры либо тёплую. Также в неё можно выжать лимонный сок. Следует избегать употребления еды и питься в течение как минимум 45 минут. Начать можно с одного стакана жидкости, постепенно увеличивая её количество.

"Питьё большего количества воды вызывает большее чувство сытости, потому что вода наполняет желудок. Кроме того, такой трюк может предотвратить переедание и удержать нас от нездоровых закусок", — указывает диетолог Кубала.

Врач рекомендует соблюдать данный ритуал перед каждым приёмом пищи.

Результаты исследования показывают, что у взрослых с избыточным весом или ожирением, которые выпивали два стакана воды перед едой, было замечено снижение потребления пищи примерно на 13%.

Японская водная терапия имеет ряд положительных эффектов: снижает стресс, укрепляет пищеварительную систему, обеспечивает энергией, ускоряет обмен веществ. Адекватное увлажнение организма также может способствовать оптимальной работе мозга.

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Что произойдет с телом, если пить стакан воды натощак