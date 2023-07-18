Нутрициолог Русакова рассказала, почему творог необходим в рационе пожилых людей

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Творог обязательно должен постоянно присутствовать в рационе питания, особенно это касается пожилых людей, рассказала нутрициолог Дарья Русакова.

Фото: Galina Barbieri, Галина Барбиер/Global Look Press

"Два раза в неделю желательно включать творог или блюда из него. Это могут быть сырники, творожные запеканки или творог в чистом виде.

Белковая составляющая очень важна в любом возрасте, особенно в пожилом. Потому что с возрастом идет перераспределение и преобладание жировой ткани над мышечной массой.

Животный белок богат незаменимыми аминокислотами, поэтому должен быть включен в рацион", — утверждает Русакова.

Также специалист добавила, что творог обладает легкоусвояемой формой кальция, что важно для профилактики остеопороза и укрепления эмали зубов.

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А ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ЕСТЬ ТВОРОГ КАЖДЫЙ ДЕНЬ?