Творог обязательно должен постоянно присутствовать в рационе питания, особенно это касается пожилых людей, рассказала нутрициолог Дарья Русакова.
"Два раза в неделю желательно включать творог или блюда из него. Это могут быть сырники, творожные запеканки или творог в чистом виде.
Белковая составляющая очень важна в любом возрасте, особенно в пожилом. Потому что с возрастом идет перераспределение и преобладание жировой ткани над мышечной массой.
Животный белок богат незаменимыми аминокислотами, поэтому должен быть включен в рацион", — утверждает Русакова.
Также специалист добавила, что творог обладает легкоусвояемой формой кальция, что важно для профилактики остеопороза и укрепления эмали зубов.
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