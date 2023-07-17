Как рисовая каша может помочь при отравлении

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинские эксперты Pravda.Ru рассказали о свойствах рисовой каши, которые делают ее особенно полезной при пищевом отравлении.

Фото: https://twizz.ru/

Одна из главных особенностей этой каши заключается в том, что она не раздражает желудок и оказывает благотворное воздействие на слизистую оболочку, что способствует быстрому восстановлению при расстройствах пищеварительной системы.

Кроме того, рис содержит

белки,

углеводы

и широкий спектр полезных минералов.

Отмечается, что в классической рисовой каше присутствует только рис, приготовленный на воде или молоке, при этом первый вариант является предпочтительным при отравлении.

В случае хорошего самочувствия можно добавить фрукты для разнообразия вкуса, например, яблоки, абрикосы или сливы. Хотя это уже необходимость, так как при пищевом отравлении лучше придерживаться простых и легкоусваиваемых продуктов.

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Чем полезны каши? Школа здоровья 27/09/2014 GuberniaTV