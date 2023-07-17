Медицинские эксперты Pravda.Ru рассказали о свойствах рисовой каши, которые делают ее особенно полезной при пищевом отравлении.
Одна из главных особенностей этой каши заключается в том, что она не раздражает желудок и оказывает благотворное воздействие на слизистую оболочку, что способствует быстрому восстановлению при расстройствах пищеварительной системы.
Кроме того, рис содержит
Отмечается, что в классической рисовой каше присутствует только рис, приготовленный на воде или молоке, при этом первый вариант является предпочтительным при отравлении.
В случае хорошего самочувствия можно добавить фрукты для разнообразия вкуса, например, яблоки, абрикосы или сливы. Хотя это уже необходимость, так как при пищевом отравлении лучше придерживаться простых и легкоусваиваемых продуктов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.