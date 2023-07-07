Врач и телеведущий Александр Мясников назвал менингит "потенциально опасной болезнью", которая сопровождается воспалением мозговых оболочек, высокой температурой, напряжением затылочных мышц, спутанностью сознания, заторможенностью и нарушением дыхания.
По его словам, вирусный менингит менее страшен, чем бактериальный, от которого ежегодно по всему миру умирают порядка 135 тысяч человек. Как пояснил доктор в своём Telegram-канале, риск развития заболевания повышают следующие факторы:
Ранее отоларинголог Владимир Зайцев сообщил в интервью Pravda.Ru, что острый гнойный отит может привести к вторичному отогенному менингиту — тяжёлому состоянию с высокой летальностью.
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