Доктор Мясников перечислил шесть факторов, повышающих риск заболеть менингитом

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал менингит "потенциально опасной болезнью", которая сопровождается воспалением мозговых оболочек, высокой температурой, напряжением затылочных мышц, спутанностью сознания, заторможенностью и нарушением дыхания.

Фото: https://ukrpublic.com/

По его словам, вирусный менингит менее страшен, чем бактериальный, от которого ежегодно по всему миру умирают порядка 135 тысяч человек. Как пояснил доктор в своём Telegram-канале, риск развития заболевания повышают следующие факторы:

Нахождение в замкнутых коллективах (заражение происходит воздушно-капельным путём при тесном контакте); Врождённый дефицит белков системы "комплемента"; Удалённая селезёнка; Курение; Травмы носа; Респираторные вирусные инфекции.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев сообщил в интервью Pravda.Ru, что острый гнойный отит может привести к вторичному отогенному менингиту — тяжёлому состоянию с высокой летальностью.

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Как распознать признаки менингита?