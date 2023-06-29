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Отоларинголог рассказал, о чём сигнализируют "прострелы" в ушах

2:35
Здоровье

Врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук, директор Клиники Доктора Зайцева Владимир Зайцев в беседе с Pravda.Ru рассказал об опасных воспалениях, которые проявляются в виде ушной боли.

Медик отметил, что в абсолютном большинстве случаев причиной боли в ушах является катаральный средний отит.

"То есть это когда воспаляется среднее ухо, а не наружный слуховой проход, и воспаление ещё не гнойное, воспалена слизистая оболочка. И у человека от этого возникает отек слизистой оболочки барабанной полости, отёк воздействует на болевые рецепторы и болевые рецепторы говорят о том, что с ухом большая беда. И могут быть в ухе либо ноющие боли, либо прострелы. Это самая частая история, которая донимает человека", — объяснил ЛОР.

Зайцев рассказал, что боли в ушах могут быть вызваны воспалением наружного слухового прохода (острый наружный отит).

Он объяснил, что в этом случае боль будет сочетаться вместе с заложенностью уха, когда ухо заложено и оглушено из-за суженого просвета наружного слухового прохода.

"Человек будет находиться как будто в шлеме или в какой-то банке, он будет слышать голос внутри своей головы. При фурункуле наружного слухового прохода при прикосновении будет очень сильная боль. Человек зимой, например, осенью не может носить шапку, головной убор, одевать наушники", — рассказал врач.

Отоларинголог подчеркнул, что средний отит катаральный, может стать гнойным. (острый гнойный средний отит). Медик рассказал, что гной может самостоятельно разорвать барабанную перепонку. Иногда врач принимает решение сделать парацентезный разрез барабанной перепонки, чтобы выпустить гной наружу.

"Плохой исход, когда пациент не обратился к доктору, барабанная перепонка самопроизвольно не разорвалась, и гной рванул в оболочке головного мозга. Развивается так называемый вторичный отогенный менингит — тяжелое состояние, увы, с высокой летальностью", — предупредил ЛОР.

Зайцев призвал не терпеть боль в ушах. Он советует как можно быстрее обратиться к доктору, который назначит рентген или компьютерную томографию височных костей, разберётся в ситуации и назначит правильное лечение.

Ранее врач-терапевт объяснила, что банальный насморк может грозить серьёзными осложнениями.

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Боль в ухе, что делать? Отвечает ЛОР врач
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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