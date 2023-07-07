Эксперт по питанию Погожева назвала гражданам РФ самый опасный продукт для сердца

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт по питанию Алла Погожева объяснила, какой продукт считается сейчас самым опасным для сердца. Раньше считалось, что проблемы с сердцем и сосудами вызывают животные жиры, содержащие холестерин, но теперь появился новый коварный враг.

Фото: pixabay.com

Последние исследования и практика врачей выявили значительный "вклад" в развитие болезней сердечно-сосудистой системы трансжиров, которые содержатся в большом количестве, например, в фастфуде, соусах, выпечке, снеках. Об этом ведущий научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" рассказала в интервью порталу здоровое-питание.рф.

По словам специалиста, к повышению уровня общего и снижению так называемого "хорошего" холестерина в крови приводит большое потребление трансжирных кислот. Поэтому быстрее остальных столкнуться с сердечными недугами рискуют любители магазинных десертов.

Увеличение калорийности рациона за счёт трансжиров всего на два процента на целых 23 процента увеличивает опасность появления предвестника серьёзных проблем — ишемической болезни сердца, отметила Погожева.

Первым шагом для поддержания здоровья сердца и сосудов является отказ от выпечки. Порой в таких продуктах содержится до 30 процентов трансжиров, заключила эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски заразиться "пожирающей" мозг амёбой в российских водоёмах.

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Трансжиры в нашей еде: что нужно знать