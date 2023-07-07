Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рогозин: бойцы ВС РФ успешно завершили двухдневную операцию по эвакуации Storm Shadow
Токийский университет нашёл эффективный способ борьбы с комарами
Президент США Байден "избил" трибуну на митинге в Южной Каролине: "Как тебе такое?"
"72.ru": тюменцы отдохнули в Узбекистане вместо Дубая и рассказали, сколько потратили
В Роспотребнадзоре оценили риски заразиться "пожирающей" мозг амёбой в российских водоёмах
Sohu: ВКС России 13 часов унижали американцев на западном побережье США
Рогов: армия Украины бросила в атаку новые резервы в Запорожской области
Sputnik: в Тихий океан упал корабль инопланетян
Онколог Мяснянкин: плаксивость и бледная кожа у детей могут быть симптомами рака

Эксперт по питанию Погожева назвала гражданам РФ самый опасный продукт для сердца

1:34
Здоровье

Эксперт по питанию Алла Погожева объяснила, какой продукт считается сейчас самым опасным для сердца. Раньше считалось, что проблемы с сердцем и сосудами вызывают животные жиры, содержащие холестерин, но теперь появился новый коварный враг.

Эксперт по питанию Погожева назвала гражданам РФ самый опасный продукт для сердца
Фото: pixabay.com

Последние исследования и практика врачей выявили значительный "вклад" в развитие болезней сердечно-сосудистой системы трансжиров, которые содержатся в большом количестве, например, в фастфуде, соусах, выпечке, снеках. Об этом ведущий научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" рассказала в интервью порталу здоровое-питание.рф.

По словам специалиста, к повышению уровня общего и снижению так называемого "хорошего" холестерина в крови приводит большое потребление трансжирных кислот. Поэтому быстрее остальных столкнуться с сердечными недугами рискуют любители магазинных десертов.

Увеличение калорийности рациона за счёт трансжиров всего на два процента на целых 23 процента увеличивает опасность появления предвестника серьёзных проблем — ишемической болезни сердца, отметила Погожева.

Первым шагом для поддержания здоровья сердца и сосудов является отказ от выпечки. Порой в таких продуктах содержится до 30 процентов трансжиров, заключила эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски заразиться "пожирающей" мозг амёбой в российских водоёмах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Трансжиры в нашей еде: что нужно знать
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Учёные назвали самого прожорливого хищника на планете

Потребляя более трети всех позвоночных животных Земли, самый прожорливый хищник оказывает ошеломляющее воздействие на экологию.

Учёные назвали самого прожорливого хищника на Земле
Эксперт Гундаров: ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ во Львове "особыми ракетами"
Эксперт объяснил необычайную мощность удара России по объектам во Львове
Названы 20 главных сериалов июля 2023 года
Путин и Пригожин должны примириться, это нужно России
Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев
Целью удара по академии во Львове были танки Challenger и иностранные наёмники
Обильное питьё в жару опасно для сердечников — кардиолог
Какие нарушения писхики наблюдаются у перенесших коронавирус
Какие нарушения писхики наблюдаются у перенесших коронавирус
Последние материалы
Токийский университет нашёл эффективный способ борьбы с комарами
Президент США Байден "избил" трибуну на митинге в Южной Каролине: "Как тебе такое?"
"72.ru": тюменцы отдохнули в Узбекистане вместо Дубая и рассказали, сколько потратили
Невьянская наклонная башня: Пизанская башня на Урале
Эксперт по питанию Погожева назвала гражданам РФ самый опасный продукт для сердца
В Роспотребнадзоре оценили риски заразиться "пожирающей" мозг амёбой в российских водоёмах
Что посмотреть в Рязани — одном из древнейших городов России
Лето в посёлке Коктебель: "голубые горы", длинный пляж и яркая культурная программа
Павловск — уникальный дворцовый пригород Санкт-Петербурга
Sohu: ВКС России 13 часов унижали американцев на западном побережье США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников