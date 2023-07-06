Терапевт Андреева назвала 7 продуктов, которые снижают холестерин и помогают похудеть

Врач-терапевт Ирина Андреева назвала продукты, которые помогают в борьбе с лишним весом, а также снижают уровень холестерина в крови.

Фото: 77.rospotrebnadzor.ru

Специалист отмечает, что ряд определённых продуктов способствуют снижению веса и защите здоровья сердца. Об этом сообщает "МедикФорум".

В число таких продуктов входят овёс, цельные зёрна и бобовые. За счёт высокого содержания в них клетчатки они помогают снижать уровень "плохого" холестерина в крови.

Помогают контролировать уровень холестерина орехи и семечки, подчёркивает врач. Кроме того, их употребление надолго сохраняет чувство сытости. Однако есть их нужно в меру, поскольку они очень калорийны.

Также Андреева отмечает, что в борьбе с лишним весом отлично справляет авокадо. Помочь похудеть также может оливковое масло. Для этого им следует заменить подсолнечное. Более того, оливковое масло богато полезными жирами и антиоксидантами, которые благоприятно влияют на артерии.

В заключение терапевт советует обратить внимание на такой продукт, как чеснок. Он помогает не только снижать уровень холестерина в крови, но и придаёт блюдам пряный вкус, не делая их калорийными.

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