Терапевт Кондрахин назвал главные признаки того, что имеются проблемы с почками

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт, врач-кардиолог Андрей Кондрахин назвал главные симптомы заболевания почек.

Специалист отмечает, что о заболевании почек может говорить несколько явных симптомов. Об этом сообщает iReactor.

В первую очередь речь идёт о появлении отёков на лице. Такой симптом должен насторожить, отмечает терапевт.

Также о проблемах с почками может говорить боль в области поясницы, в особенности, если она не проходит при изменении положения тела. В данном случае следует обратиться к специалисту, а также ни в коем случае не нужно греть это место.

Третий признак, который должен насторожить человека, — это высокая температура тела (до 38 градусов и выше).

Ко всему прочему, важно обращать внимание на частоту мочеиспускания, цвет, запах и возможное появление хлопьев в моче. При частом мочеиспускании, если моча изменила свой цвет, а запах стал сильно неприятным, Кондрахин рекомендует обратиться к врачу.

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