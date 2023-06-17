Врач-терапевт Румянцева рассказала, какие дачные работы запрещены гипертоникам

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Валерия Румянцева рассказала, от каких работа на даче следует отказаться гипертоникам.

Фото: pravda-nn.ru

Врач отмечает, что несмотря на пользу физической активности, гипертоникам нужно быть осторожными, работая на даче. Об этом сообщает "Подмосковье Сегодня".

Основная рекомендация Румянцевой гипертоникам, у которых есть дачный участок, — не перенапрягаться в принципе. В частности, не следует работать в разгар жары, нужно чаще делать перерывы и пить достаточно воды.

Особую опасность для гипертоников представляют работы, связанные с наклоном. Если всё же такие работы необходимы на дачном участке, то следует уделить на них 20 минут, а затем сделать перерыв, заменив вид деятельности. Дело в том, что долгий наклон головы обязательно вызовет приступ гипертонии, отмечает специалист.

Также врач рекомендует на даче всегда держать под рукой тонометр и лекарства.

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