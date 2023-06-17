Врач-терапевт Валерия Румянцева рассказала, от каких работа на даче следует отказаться гипертоникам.
Врач отмечает, что несмотря на пользу физической активности, гипертоникам нужно быть осторожными, работая на даче. Об этом сообщает "Подмосковье Сегодня".
Основная рекомендация Румянцевой гипертоникам, у которых есть дачный участок, — не перенапрягаться в принципе. В частности, не следует работать в разгар жары, нужно чаще делать перерывы и пить достаточно воды.
Особую опасность для гипертоников представляют работы, связанные с наклоном. Если всё же такие работы необходимы на дачном участке, то следует уделить на них 20 минут, а затем сделать перерыв, заменив вид деятельности. Дело в том, что долгий наклон головы обязательно вызовет приступ гипертонии, отмечает специалист.
Также врач рекомендует на даче всегда держать под рукой тонометр и лекарства.
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