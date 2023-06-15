Врач Никитина назвала напиток, который снижает аппетит и омолаживает кожу

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Светлана Никитина рассказала, какие положительные эффекты оказывает на организм регулярное питьё воды с лимоном.

Фото: fitness-orange.ru

Специалист отмечает, что вода с долькой лимона положительно влияет на пищеварение и иммунную систему. А если выпивать такой напиток каждый день по утрам, то это позволит улучшить здоровье в целом, сообщает "МедикФорум".

Дело в том, что вода с лимоном за счёт содержания в нём витамина С помогает лучше усваиваться железу в организме. Кроме того, этот напиток оказывает антиоксидантное действие. Также вода с лимоном снижает аппетит, очищает организм от токсинов и омолаживает кожу.

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Почему нужно пить воду с лимоном каждый день