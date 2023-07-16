Daily Express назвал самую полезную рыбу для людей с избыточным весом

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Консультант по питанию Шона Уилкинсон поделилась, что рыба пикша, принадлежащая семейству тресковых, обладает ценными свойствами, полезными для организма человека.

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"Пикша является богатым источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые способствуют здоровью сердца и мозга. Кроме того, она содержит калий, магний и витамины группы В.

Эти компоненты помогают снизить артериальное давление", — цитирует ее Daily Express.

Она также отметила, что благодаря низкому содержанию калорий и высокому содержанию белка, пикша полезна для людей с избыточным весом или ожирением.

Уилкинсон добавила, что для сохранения полезных свойств пикшу следует приготовлять только на пару.

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Польза пикши. Химический состав. Как готовить?