Консультант по питанию Шона Уилкинсон поделилась, что рыба пикша, принадлежащая семейству тресковых, обладает ценными свойствами, полезными для организма человека.
"Пикша является богатым источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые способствуют здоровью сердца и мозга. Кроме того, она содержит калий, магний и витамины группы В.
Эти компоненты помогают снизить артериальное давление", — цитирует ее Daily Express.
Она также отметила, что благодаря низкому содержанию калорий и высокому содержанию белка, пикша полезна для людей с избыточным весом или ожирением.
Уилкинсон добавила, что для сохранения полезных свойств пикшу следует приготовлять только на пару.
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