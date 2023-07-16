Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эндокринолог Гуреева перечислила основные признаки гормонального дисбаланса
В Китае создали робота-помощника для пожилых людей
Как создать сад с хорошим качеством воздуха
"Спорт-экспресс" перечислил 15 лучших кинематографических шедевров эпохи
В Харькове ракетами "Искандер" уничтожен склад боеприпасов и лагерь боевиков ВСУ
Певец Александр Серов в Белоруссии возмутился "украинской" белорусской речью
Освобожденный из российского плена американский наёмник вернулся в зону СВО
Как растения узнают, когда цвести?
Онколог Воробьёв из РФ предупредил о неочевидных признаках рака крови

Daily Express назвал самую полезную рыбу для людей с избыточным весом

0:48
Здоровье

Консультант по питанию Шона Уилкинсон поделилась, что рыба пикша, принадлежащая семейству тресковых, обладает ценными свойствами, полезными для организма человека.

Daily Express назвал самую полезную рыбу для людей с избыточным весом
Фото: REX/ Shutterstock

"Пикша является богатым источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые способствуют здоровью сердца и мозга. Кроме того, она содержит калий, магний и витамины группы В.

Эти компоненты помогают снизить артериальное давление", — цитирует ее Daily Express.

Она также отметила, что благодаря низкому содержанию калорий и высокому содержанию белка, пикша полезна для людей с избыточным весом или ожирением.

Уилкинсон добавила, что для сохранения полезных свойств пикшу следует приготовлять только на пару.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Польза пикши. Химический состав. Как готовить?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Врач назвал первый тревожный признак густой крови

Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.

Врач Карасёв из РФ назвал первый признак, что кровь становится густой
ТАСС: российский гранатомётчик выдал себя за солдата ВСУ и пленил трёх бойцов под Кременной
Хитрый план: российский боец выдал себя за солдата ВСУ и взял в плен солдат противника
Леонид Агутин оконфузился за границей
Кто в огне, кто под поездом: трагедии детей "Ералаша"
Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Останутся ни с чем: банки забирают золото из западных хранилищ
Путин сообщил о зеркальном ответе на применение кассетных снарядов боевиками ВСУ
Во всех ли случаях от атеросклероза спасут статины, объяснил кардиолог
Во всех ли случаях от атеросклероза спасут статины, объяснил кардиолог
Последние материалы
Освобожденный из российского плена американский наёмник вернулся в зону СВО
Как растения узнают, когда цвести?
Онколог Воробьёв из РФ предупредил о неочевидных признаках рака крови
Как проанализировать почву сада и выбрать подходящие для нее растения
Турцию накрыл антициклон "Цербер": лайфхаки выживания в +50 для туристов
Врачи назвали самые опасные добавки к кофе
Ходаковский сообщил о тяжёлых боях на Времевском выступе в ДНР: в первых рядах идут наёмники ВСУ
В Минобороны Украины запаниковали: ситуация на фронте для ВСУ обострилась
Немецкими учёными найдена связь между сексуальным поведением человека и риском развития рака ротоглотки
Экс-советник Пентагона Макгрегор предупредил Зеленского о новых границах Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников