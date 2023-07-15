200 грамм экзотических фруктов ежедневно наладят пищеварение

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тропические фрукты, такие как манго, папайя и ананас, способны улучшить пищеварение и снять стресс, утверждает диетолог Марина Макиша.

Фото: pixabay.com

"Рекомендуется употреблять экзотические фрукты в количестве 200 грамм на порцию, чтобы количество сахара, содержащегося в них, не оказывало отрицательного влияния на уровень глюкозы в крови", — говорит Макиша.

По ее словам, эти фрукты богаты витаминами и полезными веществами для организма, при этом обладают низкой калорийностью.

Они содержат значительное количество витамина С, пищевых волокон, бета-каротина, а также множество других витаминов и минералов.

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