Тропические фрукты, такие как манго, папайя и ананас, способны улучшить пищеварение и снять стресс, утверждает диетолог Марина Макиша.
"Рекомендуется употреблять экзотические фрукты в количестве 200 грамм на порцию, чтобы количество сахара, содержащегося в них, не оказывало отрицательного влияния на уровень глюкозы в крови", — говорит Макиша.
По ее словам, эти фрукты богаты витаминами и полезными веществами для организма, при этом обладают низкой калорийностью.
Они содержат значительное количество витамина С, пищевых волокон, бета-каротина, а также множество других витаминов и минералов.
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