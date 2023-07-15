Врач-диетолог Денисенко назвала 10 вредных продуктов

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Людмила Денисенко составила рейтинг из десяти продуктов, употребление которых может вызывать депрессию.

Фото: pixabay.com

В частности, особенно вредным является фастфуд, если его употреблять в избытке. Алкоголь также является несомненным вредителем, даже в случае употребления слабых спиртных напитков. Причиной падения настроения могут быть и сладкие безалкогольные напитки.

Негативное влияние на настроение оказывают различные снеки, копченые колбасы и консервы, так как они тяжело усваиваются организмом. То же самое относится и к большому количеству красного мяса. Наконец, сладкая выпечка может вызывать проблемы с кишечником, а чрезмерное потребление кофе и шоколада может привести к чувству усталости.

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