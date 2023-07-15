Названы лучшие фрукты для завтрака

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно словам врача-гастроэнтеролога Азамата Габуева, бананы, киви и грейпфруты являются наиболее полезными фруктами для употребления на завтрак.

Фото: mpmo.ru

"Один банан содержит 9% от суточной нормы калия, а его употребление благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Например, утром бананы могут оказывать положительное воздействие на нормализацию артериального давления.

Также бананы богаты углеводами, что помогает стать более энергичным, что особенно важно утром", — говорит Габуев.

Бананы также создают ощущение сытости. Грейпфруты обладают высоким содержанием витамина C, калия и клетчатки, а киви способствуют легкому пищеварению.

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