Диетолог рассказал о продуктах, которые зря считают диетическими

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Светлана Соломеина заявляет, что многие продукты, которые считаются диетическими, на самом деле не только не помогают похудеть, а наоборот, способствуют набору веса.

Фото: pixabay.com

По словам Соломеиной, обезжиренные продукты зачастую содержат больше калорий, не являются столь полезными и не насыщают организм, что увеличивает чувство голода.

Например, обезжиренный йогурт может содержать большое количество сахара и подсластителей. Поэтому лучшей альтернативой будет обычный натуральный йогурт без сахара.

Также следует быть внимательными при выборе заменителей хлеба, так как многие бренды добавляют сахар и белую муку, а иногда даже маргарин.

Наконец, Соломеина опровергла мнение о суши и роллах как о диетических продуктах, что является ошибочным убеждением.

"Если вы хотите похудеть, употребляя роллы, вы рискуете достичь только обратного эффекта. Во-первых, в роллах используется белый шлифованный рис (более 350 ккал и почти 80 грамм углеводов на 100 грамм продукта), что не рекомендуется диетологами. Также сложно назвать диетическим продуктом сливочный сыр, который присутствует в большинстве этих блюд", — предупредила она.

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