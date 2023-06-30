Диетолог объяснила, почему зелёный чай особенно полезен пожилым

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В интервью с "Москвой 24" диетолог Анжелика Дюваль назвала наиболее полезным напитком для пожилых людей зелёный чай. По её словам, зелёный чай содержит антиоксиданты, которые помогают очищать организм от вредных веществ и выводить излишнюю жидкость.

"Зелёный чай стимулирует активность мозга и замедляет процессы старения в организме. Он также укрепляет сердечно-сосудистую систему", — подчеркнула специалист.

Врач также отметила, что для достижения максимальной пользы от этого напитка необходимо выбирать качественный зелёный чай. Следует покупать заварку, продаваемую в рассыпном виде, и обращать внимание на отсутствие странных запахов. Зелёный чай следует заваривать водой, имеющей температуру не выше 80 градусов.

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Вот что будет, если пить зеленый чай каждый день (Вот это да)