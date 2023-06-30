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Нехватка витаминов может вызывать головные боли, сообщил эксперт

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Здоровье

Отсутствие определённых питательных веществ и витаминов может вызывать регулярные головные боли, как сообщает невролог Ярослава Платонова.

Прежде всего, это относится к нехватке фолиевой кислоты и витамина В12. Первое можно получить из шпината, брокколи, авокадо, спаржи, тыквы, свеклы и моркови, а второй содержится в яйцах.

Также организму требуются медь и железо, их отсутствие может привести к мигрени, анемии и низкому давлению. Эти вещества содержатся в орехах, зелени, салате, кунжуте и печени.

Очень полезно включить в рацион овощи, богатые витаминами В6 и D, злаки, морепродукты и молочные продукты, в то время как сыры, шоколад, жирное мясо и бобовые крайне не рекомендуются при мигрени.

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Польза авокадо: 5 плюсов для здоровья
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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Певица Полина Гагарина призналась, что у её дочери Мии нет голоса и слуха
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