Врач-нарколог Поликарпов рассказал, как избавиться от похмелья

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психотерапевт, психиатр-нарколог и главный врач клиники "Алкоспас" Александр Поликарпов рассказал о способах восстановления после избыточного употребления алкоголя и преодоления похмельного синдрома. Он опроверг пользу народных методов избавления от данного состояния.

Фото: pixabay.com

Поликарпов отметил, что лечение похмелья томатным соком и огуречным рассолом не имеет научного обоснования. Вместо этого рекомендуется использовать сорбенты, употреблять плотный завтрак и супы, а также ограничить физическую активность.

Нарколог объяснил, что симптомы похмелья, такие как сильная головная боль, слабость, тошнота, рвота, учащённое сердцебиение и потливость, свидетельствуют об отравлении организма этанолом, пишет Газета.Ru.

"Интоксикация приводит к нарушению обменных процессов, расстройству нервной системы, поражению желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Могут обостриться хронические заболевания. В некоторых случаях отравление алкоголем может быть опасно для жизни", — объяснил Поликарпов.

Врач также предупредил, что при сильном похмелье не рекомендуется бездействовать или пытаться справиться с ним самостоятельно. При данном состоянии важно провести детоксикацию организма. Для этого применяются специальные препараты, которые помогают выводить алкоголь и его продукты распада из организма. Врач также может назначить препараты для восстановления работы органов и мозга, седативные средства и витамины.

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Похмелье. Как бороться?