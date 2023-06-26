Невролог Гимранова рекомендует омлет с зеленью для укрепления нервной системы

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Укреплению нервной системы способствует употребление в пищу омлета с зеленью, следует из заявления невролога Альмиры Гимрановой.

"Омлет из яиц с добавлением твёрдого сыра и зелени богат белком, витаминами B и кальцием, которые способствуют работе мозга и нервов", — подчеркнула врач.

По словам невролога, в меню нужно чаще добавлять салат из свежих овощей, рыбный суп с морковью и картофелем, а также гречневую кашу с кефиром или молоком.

В рыбе содержатся ненасыщенные жирные кислоты, йод и фосфор, которые улучшают мышление и память, пояснила Гимранова. Морковь и картофель богаты глюкозой, а это — основной источник энергии для головного мозга.

Содержащиеся в гречке витамины группы B, магний и фосфор способствуют расслаблению мышц и нервов, резюмировала врач.

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