Диетолог Манило посоветовала есть лук-порей для адаптации нервной системы к весне

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Елена Манило рассказала, что необходимо есть людям весной. По словам врача, важно употреблять зелень и редис.

"Это может быть шпинат, пекинская капуста, сезонные листовые салаты", — отметила специалист.

Как сообщает Газета.Ru, диетолог порекомендовала добавить в рацион лук-порей. По её словам, в нём есть витамины группы B, калий, магний, фосфор. Они улучшат адаптацию нервной системы к новому сезону, пояснила собеседница издания.

Вместе с этим она добавила, что в редисе содержатся минеральные вещества, витамин C и клетчатка. Этот продукт, как и зелень, является низкокалорийным, заявила Манило.

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