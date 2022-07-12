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Врач Гончарова дала советы метеозависимым людям в летний период

Здоровье

Эндокринолог Анна Гончарова в разговоре с Pravda.Ru дала советы для метеозависимых людей, которые помогают снизить свою восприимчивость к изменениям климатических условий — высокого атмосферного давления, резких перепадов температур.

Врач Гончарова дала советы метеозависимым людям в летний период

Первым делом врач посоветовала оптимальный температурный режим дома и на работе при помощи кондиционера и проветривания, которое обязательно нужно проводить в придачу к кондиционированию для обеспечения притока кислорода.

Гончарова считает, что также не помешает лёгкий луш утром и вечером, после которого можно сделать лёгкий самомассаж, завершив его нанесением охлаждающего геля или других средств для наружного применения на шейно-затылочную область. Врач объяснила, что эти действия вызовут рефлекторный приток крови и уберут вегетативную дисфункцию.

Особое внимание эндокринолог призвала уделить питьевому режиму.

"Пейте воды столько, сколько необходимо конкретно для вас, но не очень много и не очень мало. Лучше, если это будут овощные соки или минеральная вода с достаточным содержанием минеральных солей. Хороши овощные фреши, — объяснила Гончрова.

Что касается питания летом, оно должно быть максимально лёгким, насыщенным клетчаткой, микроэлементами и витаминами и лишённым жиров.

"В рацион не менее двух стаканов некрахмалистых овощей: огурцы, кабачки, цветная капуста, брокколи, морковь, листовой салат, зелень, мята, лайм, петрушка. Постарайтесь максимально исключить жиры из вашего рациона питания. Холодные летние супы на основе помидоров (гаспачо) или на основе кваса, или кисломолочных продуктов — окрошка, кисломолочные супы на основе айрана, тана или кефира, разбавленного ледяной газированной минеральной водой, точно так же полезны и хороши. Обязательно стакан ягод или один фрукт в день, чтобы обеспечить поступление и клетчатки, и воды, и витаминов, микроэлементов вместе с теми полезными веществами, которые содержатся в ягодах", — рассказала эндокринолог.

В дополнение к соблюдению температурного режима и правильному питанию врач порекомендовала летом хорошо высыпаться в затемнённом помещении, носить одежду из натуральных тканей, защищать голову от солнца, больше гулять на свежем воздухе, по возможности посещать бассейн или любой водоём.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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