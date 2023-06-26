Врач-онколог Юлия Вахабова перечислила самые редкие виды рака, а также рассказала о способах их диагностики.
Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на доктора, у пациентов довольно редко выявляют саркому мягких тканей. По словам врача, токсические вещества и радиация способны спровоцировать этот вид онкологии. Кроме того, саркома мягких тканей иногда развивается на фоне хронической лимфедемы, синдрома Гарднера и нейрофиброматоза, уточнила медик.
"Злокачественная опухоль на том этапе, когда её можно обнаружить визуально, нуждается в немедленном лечении", — отметила Вахабова.
Она добавила, что ретинобластома тоже является редким и опасным видом рака. Речь идёт об опухоли сетчатки глаза, которой подвержены дети до пяти лет. Врач подчеркнула: этот вид онкологии можно определить по белому пятну в области зрачка. Специалист порекомендовала вовремя начинать лечение ретинобластомы во избежание появления осложнений и метастазов.
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