Онколог Вахабова назвала рак мягких тканей и сетчатки самыми редкими видами заболевания

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог Юлия Вахабова перечислила самые редкие виды рака, а также рассказала о способах их диагностики.

Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на доктора, у пациентов довольно редко выявляют саркому мягких тканей. По словам врача, токсические вещества и радиация способны спровоцировать этот вид онкологии. Кроме того, саркома мягких тканей иногда развивается на фоне хронической лимфедемы, синдрома Гарднера и нейрофиброматоза, уточнила медик.

"Злокачественная опухоль на том этапе, когда её можно обнаружить визуально, нуждается в немедленном лечении", — отметила Вахабова.

Она добавила, что ретинобластома тоже является редким и опасным видом рака. Речь идёт об опухоли сетчатки глаза, которой подвержены дети до пяти лет. Врач подчеркнула: этот вид онкологии можно определить по белому пятну в области зрачка. Специалист порекомендовала вовремя начинать лечение ретинобластомы во избежание появления осложнений и метастазов.

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