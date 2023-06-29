Педиатр перечислил продукты, обязательные для детского рациона

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ольга Пастухова, врач-педиатр и член Союза педиатров России, поделилась советами о том, какие продукты должны быть обязательно включены в рацион ребёнка, сообщает "А теперь внимание".

"Белок является основным строительным блоком для роста и развития ребёнка, поэтому мясо, рыба, яйца и молочные продукты обязательно должны присутствовать в рационе. Также важно употреблять 2-3 порции фруктов и овощей, которые являются источниками клетчатки, витаминов и микроэлементов", — рекомендует специалист.

Кроме того, необходимо не забывать о режиме питья ребёнка. На каждый килограмм веса приходится 30 миллилитров жидкости в течение дня.

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