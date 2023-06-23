Диетолог Гинзбург назвал шаурму сбалансированной едой и объяснил её популярность среди россиян

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россияне отдают предпочтение шаурме перед другим фастфудом, так как это удобное, комбинированное и вкусное блюдо, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Он напомнил, что любимый многими рулет из лаваша с курицей содержит много белка, углеводов и клетчатки.

"Это блюдо является комбинированным: в нём есть и белковые компоненты (мясо), и углеводы (лепёшка, лаваш или пита), и клетчатка (овощи), и соусы, — перечислил специалист в интервью изданию "Взгляд". — Это можно считать вполне сбалансированным приемом пищи".

К тому же, шаурма имеет знакомый вкус, независимо от места покупки, добавил он, а для употребления не требуется столовых приборов или тарелки.

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