Врач-кардиолог назвал две главные ошибки гипертоников

Директор Института персонализированной кардиологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Филипп Копылов в беседе с Pravda.Ru высказался о народных средствах борьбы с гипертонией.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Врач-кардиолог объяснил, что гипертоники чаще всего допускают две главные ошибки: не обращаются к врачам и не принимают лекарства.

Медик высказался категорически против таких способов борьбы с артериальным давлением, как холодные процедуры, мятный чай, горячая ванночка для ног, уксусные компрессы.

"Обращаться следует только за проверенными методами лечения артериальной гипертензии. Они на сегодняшний день заключаются в приеме подобранной терапии и контролем за давлением, и если вдруг что-то выходит за рамки этой ситуации, то тогда изменение терапии вместе с лечащим доктором. Потому что самолечение в данной ситуации — абсолютно неприемлемая ситуация", — высказал своё мнение Копылов.

Он подчеркнул, что лишь после того, как народные средства будут подвергнуты серьёзным клиническим исследованиям, они имеют право стать официальной медициной. Только после этого врачи их могут рекомендовать.

Ранее врач-кардиолог объяснил, может ли резкое снижение давления навредить организму.

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