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Врач-кардиолог объяснил, действительно ли резкое снижение давления может навредить организму

1:25
Здоровье

Директор Института персонализированной кардиологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Филипп Копылов в беседе с Pravda.Ru объяснил, в каком случае опасно снижать артериальное давление.

Врач-кардиолог объяснил, действительно ли резкое снижение давления может навредить организму
Фото: https://su.tula.su/17/01/2021/upotreblenie-kofe-povyshaet-ili-ponizhaet-davlenie.html

Кардиолог рассказал, что снижение давление ниже нормы в некоторых ситуациях может навредить организму. Особенно низкое давление, по словам медика, может быть опасно для пациентов сердечно-сосудистого профиля, у которых есть поражение сосудов и имеются атеросклеротические бляшки.

Он отметил, что поднявшееся до критического уровня давление снижают лекарственным способом.

"Это в большинстве случаев не влечёт каких-то плохих последствий для пациента. За исключением отдельных ситуаций, когда, например, случился инсульт, и тогда резкое снижение давление хуже, чем оставить высоким, например. Это когда большая проблема случилась. В остальных случаях снижение давления полезно, нужно это делать", — пояснил врач.

Копылов рассказал, что в зависимости от возраста и наличия сопутствующих определённых состояний нормальное значение АД может меняться.

"Оптимальное давление у подавляющего большинства населения — до 130", — отметил кардиолог.

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Причины скачков и перепадов Артериального Давления
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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