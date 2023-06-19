Доктор Мясников заявил, что приём препаратов от запора может вызвать аритмию

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности, которая грозит тем, кто принимает препараты от запора. Доктор заявил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", что это может привести к аритмии.

Фото: /Shutterstock/

По словам специалиста, большинство средств от запора выводят воду и электролиты из организма через стенки кишечника, вследствие чего нарушается сердечный ритм.

Ранее Мясников предупредил о двух опасных для жизни состояниях, таких как инфаркт миокарда или инсульт, которые иногда могут протекать без выраженных симптомов. Хотя обычный инсульт всегда имеет симптомы, добавил эксперт.

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