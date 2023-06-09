Врач Мясников предупредил граждан РФ о двух опасных состояниях, которые протекают бессимптомно

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда инфаркт миокарда или микроинсульт могут не иметь выраженных симптомов. Об этом предупредил россиян врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Фото: официальный инстаграм Александра Мясникова

По словам доктора, процент людей, перенёсших безболевую форму инфаркта, достаточно большой. И это очень опасно, так боль — сигнал, который заставляет остановиться и принять лекарство.

Человек также может не заметить и то, что у него случился микроинсульт, добавил врач. Он уточнил, что обычный инсульт сопровождается симптомами всегда.

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