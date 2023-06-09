Иногда инфаркт миокарда или микроинсульт могут не иметь выраженных симптомов. Об этом предупредил россиян врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
По словам доктора, процент людей, перенёсших безболевую форму инфаркта, достаточно большой. И это очень опасно, так боль — сигнал, который заставляет остановиться и принять лекарство.
Человек также может не заметить и то, что у него случился микроинсульт, добавил врач. Он уточнил, что обычный инсульт сопровождается симптомами всегда.
Ранее кардиолог Андреев рассказал о самом опасном типе гипертонии, который проявляется во сне.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Финский пограничник уличил путешественников из РФ в обмане.