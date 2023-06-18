Врач-онколог Карасёв назвал гражданам РФ ошибку с употреблением мяса, которая вредит кишечнику

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог и хирург Иван Карасёв поделился советами о том, как поддерживать нормальную работу кишечника, даже если вы предпочитаете употреблять мясо и не хотите отказываться от хлеба и других любимых продуктов. Своими советами эксперт поделился в Telegram-канале.

Фото: ria.ru

Карасёв указывает, что проблемы с кишечником у любителей мясных блюд часто связаны с недостатком клетчатки в рационе. Поэтому употребление шашлыка с хлебом и кетчупом не является полезным. Особенно если кроме этого на столе присутствуют и другие мясные закуски, которые вы не хотите попробовать.

"Любителям есть мясо с мясом и хлебом, страдающим запорами, пора пересмотреть свой рацион в сторону добавления овощей", — сообщил Карасёв.

Он объяснил, что "клетчатка "щекочет" слизистую кишечника, тем самым раздражая её. Тогда его мускулатура начинает сокращаться.

Идеальным дополнением к мясу являются помидоры, огурцы, сладкий перец и различная зелень. Для маринада рекомендуется использовать шалфей, майоран, эстрагон, розмарин, гвоздику, душистый перец и куркуму.

Он добавил, что отварная брокколи является отличным гарниром к шашлыку. Этот продукт содержит мощное онкопротекторное вещество — сульфорафан, которое помогает справляться с опасными реакциями в организме, в том числе предотвращает злокачественные процессы и преждевременное старение.

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Рецепт вкусного шашлыка