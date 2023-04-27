74.RU: диетологи назвали свинину самым вредным для здоровья мясом

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует мнение, что не все виды мяса одинаково полезны для организма, о чём диетологи говорят уже давно. С другой стороны, данный продукт содержит множество веществ, необходимых для нормального функционирования систем и органов тела, сообщает 74.RU.

По мнению российских диетологов, свинина считается наиболее вредной. Она содержит много насыщенных жиров, что делает её очень калорийной. Свинина может приводить к набору лишнего веса. Кроме того, исследования показали, что употребление этого вида мяса нарушает липидный профиль крови, что особенно опасно для людей с болезнями сердца.

Баранина также считается вредной. Этот тип мяса лучше избегать пожилым людям и тем, кто страдает артритом. Переизбыток потребления данного продукта может также вызвать проблемы со щитовидной железой.

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Вред свинины для здоровья