Врач-терапевт Куприна: правильное мясо для шашлыка не имеет запаха

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Светлана Куприна рассказала, как выбрать мясо для шашлыка, а также дала общие рекомендации, чтобы пикник удался.

По словам специалиста, первое, что нужно учесть при походе на шашлыки — выбор правильной одежды. Очень важно одеться по погоде, чтобы не замёрзнуть или, наоборот, не было перегрева. Не менее важно защитить себя от клещей, поэтому одежда должна максимально закрывать кожу. Об этом сообщает Газета.Ru.

Далее важно правильно выбрать мясо для шашлыка. Качественное мясо не должно быть покрыто слизью, а на поверхности жира не должно быть влаги. Следует обратить внимание и на запах. Свежее мясо будет иметь нейтральный запах.

Врач подчеркнула, что при употреблении шашлыка нужно придерживаться меры. В частности, не рекомендуется съедать более 200 граммов мяса за один приём. Чтобы не нагружать свою пищеварительную систему, лучше отказаться от острых соусов, чрезмерного употребления алкогольных напитков и хлеба.

Важно не переедать. Поэтому, если мясо ещё не готово, а есть уже хочется, лучше перекусить. Также Куприна советует чередовать застолье с активностью. Например, в перерывах можно прогуляться или потанцевать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мясо для шашлыка