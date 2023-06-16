MF: терапевт Белова посоветовала женщинам после 40 лет есть продукты с кальцием

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кальций помогает женщинам сохранять внешнюю привлекательность и подтянутую фигуру. Однако с возрастом уровень вещества в организме начинает сокращаться, поэтому его необходимо восполнять при помощи определённых продуктов.

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"Женщинам после 40 лет нужно обязательно есть продукты с кальцием. Это помогает предотвратить проблему остеопороза и переломов, к которым женщины становятся особенно склонными после 50 лет", — указала врач-терапевт Александра Белова в беседе с порталом "Медик Форум".

Кальций содержится в крестоцветных овощах. Различные виды капусты, брокколи и шпинат богаты не только кальцием, но и белками. Регулярное употребление этих овощей поможет сохранить хорошую физическую форму, отметила Белова.

Молочные продукты также повышают уровень кальция. Женщинам рекомендуется ежедневно есть сыр, молоко и творог, чтобы укрепить ногти и улучшить состояние кожи.

Жирная морская рыба помогает не допустить дефицита кальция в организме при старении. Более того, в рыбе содержатся ненасыщенные кислоты омега-3, которые полезны для профилактики многих "возрастных" проблем со здоровьем.

Также ежедневное употребление горстки миндаля защищает женщину от патологий, которые связаны с состоянием костей, мышц и суставов, указала терапевт.

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