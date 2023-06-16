Врач Антонина Гуреева назвала 15 продуктов, которые снижают уровень сахара в крови

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильное питание позволяет поддерживать допустимый уровень сахара в крови и защищает человека от развития диабета. С повышенными показателями глюкозы также помогают бороться определённые продукты с низким гликемическим индексом. Об этом сообщила врач-эндокринолог Антонина Гуреева. Она подчеркнула, что уровень сахара в крови повышается не только при диабете, но и при заболеваниях поджелудочной железы.

"Сбалансированная диета, снижающая сахар, особенно важна для людей с диабетом, чтобы свести к минимуму риск долгосрочных последствий, таких как инсульт, почечная недостаточность или атеросклероз", — указала врач в беседе с порталом "МедикФорум".

Эндокринолог рекомендует регулярно употреблять в пищу корицу, чеснок и зелёные листовые овощи. Подсолнечное масло лучше заменить на оливковое, а апельсины — на грейпфрут. Также уровень сахара в крови помогут привести в норму овёс, куркума, имбирь, подорожник, лук, перец чили, грецкие орехи, брокколи, капуста и яблоки.

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