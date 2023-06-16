Эндокринолог назвал самые опасные осложнения диабета второго типа: "Нужна ампутация"

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диабет второго типа является очень опасным заболеванием, которое провоцирует серьёзные осложнения. Однако многие люди даже не подозревают, что уровень сахара в крови превышает допустимые показатели, поэтому ситуация довольно часто становится запущенной. Об этом заявил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru.

Фото: https://i.thehealthypost.com/

"На начальном этапе диабет второго типа можно вылечить, если сбросить лишний вес. К сожалению, так мало кто делает. В основном люди крайне несерьёзно относятся к этому периоду — преддиабету", — отметил специалист.

К возможным осложнениям сахарного диабета второго типа относятся: микроангиопатия, макроангиопатия, полинейропатия.

Микроангиопатия — это заболевание мелких сосудов, которое приводит к нарушению кровотока конечностей, вследствие чего возникают системные необратимые повреждения органов. При макроангиопатии у пациента могут развиться инфаркт миокарда и ишемический инсульт.

В случае полинейропатии повреждаются периферические нервные волокна. Пациенты жалуются на слабость в руках и ногах, онемение, покалывание и жжение в кистях и стопах.

Кроме того, одним из самых опасных осложнений сахарного диабета второго типа относится омертвление одного из участков тела — диабетическая гангрена. К основным симптомам заболевания относятся боли в конечностях, изменения цвета участка на более тёмный, отсутствие чувствительности и кровоснабжения в поражённой зоне. Около 10 процентов пациентов с подтверждённым диагнозом нуждаются в ампутации конечности.

При появлении диабетической гангрены необходимо обратиться к врачу. Специалисты могут заменить сахароснижающие препараты на инсулин. Также следует принимать лекарства, которые улучшают кровообращение.

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